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Артём Вахитов провёл первый стердаун с Рико Верхувеном перед боем на Glory 100

Артём Вахитов провёл первый стердаун с Рико Верхувеном перед боем на Glory 100
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Россиянин Артём Вахитов провёл первую битву взглядов с представителем Нидерландов Рико Верхувеном перед боем за титул чемпиона Glory в тяжёлом весе, который состоится 14 июня и станет главным событием вечера турнира Glory 100.

Фото: Пресс-служба Евроматча

Фото: Пресс-служба Евроматча

Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 7 декабря 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей. В своём рекорде нидерландский боец имеет 65 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

Вахитов, в свою очередь, не дрался с 2022 года из-за того, что руководство Glory приняло решение разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире. В своём рекорде Артём имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и шесть поражений.

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