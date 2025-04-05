Баходир Джалолов победил единогласным решением судей Игоря Шевадзуцкого

Непобеждённый узбекистанский боксёр Баходир Джалолов победил единогласным решением судей (100-89, 97-92, 97-93) представителя Украины Игоря Шевадзуцкого на вечере бокса в Астане (Казахстан). Их бой прошёл в тяжёлой весовой категории.

В третьем раунде Баходиру удалось отправить в нокдаун оппонента. А уже в седьмом раунде Игорь Шевадзуцкий сам потряс Джалолова, но рефери не отсчитал нокдаун.

Баходир является двукратным чемпионом мира (2019, 2023) и Олимпийских игр (2020, 2024). В качестве профессионала он дебютировал в мае 2015 года. К настоящему времени Джалолов одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения.