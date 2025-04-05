Бивол раскрыл, от чего зависит организация третьего боя с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, от чего зависит организация третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Знаете, профессиональный бокс — это в первую очередь удовлетворение потребностей зрителей. Если они желают, если бизнес-модель соответствует, то почему бы нет? Если саудовцам нужен ещё один бой и любители бокса хотят его увидеть, то, конечно, можно его сделать», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой Бивола решением большинства судей.