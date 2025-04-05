Бивол: очень рад, что я в 11 лет уехал с семьёй в Россию

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о переезде своей семьи из Кыргызстана в Россию.

«Мои родители видели — чтобы детям себя реализовать, нужно что-то другое. Мои родители выбрали поехать в Россию, потому что были проблемы с их бизнесом и потенциал для детей больше. Я очень рад, что они уехали тогда именно в Россию, потому что я смог получить тот боксёрский опыт, который получил. Не уехав тогда в Россию в 11 лет, я бы здесь не умничал перед вами (смеётся). Жизнь может занести в разные места, которые дают тебе огромную пользу. Прожив в России с 11 лет, я потом попал в сборную России, ездил по различным соревнованиям, первенства Европы и мира, защищал честь России — той страны, где я становился взрослым», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.