Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бьёт сильно, но такой же человек». Бивол — о настрое перед реваншем с Бетербиевым

«Бьёт сильно, но такой же человек». Бивол — о настрое перед реваншем с Бетербиевым
Комментарии

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, как настраивался перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дмитрий взял верх решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«На тренировку идёшь, как будто будешь боксировать против самого сильного соперника на планете. А когда тренировка заканчивается, ты начинаешь думать уже, переключаешься: «Он такой же человек, как и все. Ну, бьёт он сильно! Ну, он нокаутировал всех! Но это же не значит, что он и дальше может всех нокаутировать. Такой же человек, как и все», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Бивол раскрыл, от чего зависит организация третьего боя с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android