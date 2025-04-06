«Бьёт сильно, но такой же человек». Бивол — о настрое перед реваншем с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, как настраивался перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дмитрий взял верх решением большинства судей.

«На тренировку идёшь, как будто будешь боксировать против самого сильного соперника на планете. А когда тренировка заканчивается, ты начинаешь думать уже, переключаешься: «Он такой же человек, как и все. Ну, бьёт он сильно! Ну, он нокаутировал всех! Но это же не значит, что он и дальше может всех нокаутировать. Такой же человек, как и все», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.