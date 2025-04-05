Жаннибек Алимханулы нокаутировал Анаэля Нгамисенга в пятом раунде

Сегодня, 5 апреля, в Астане (Казахстан) обладатель чемпионского титула по версиям WBO и IBF в среднем весе казах Жанибек Алимханулы победил нокаутом в пятом раунде представителя Франции Анаэля Нгамисенга. Для казахского спортсмена это была пятая защита титула WBO и вторая — IBF.

Напомним, Жанибеку 32 года. В качестве профессионала Алимханулы дебютировал в октябре 2016 года. В своём рекорде казахский атлет имеет 17 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Кроме того, Жанибек является чемпионом мира (2013) в весовой категории до 75 кг. По авторитетному рейтингу BoxRec Алимханулы занимает четвёртую строчку в своём весе.