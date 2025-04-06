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Дмитрий Бивол объяснил, почему выходит под песни Виктора Цоя

Дмитрий Бивол объяснил, почему выходит под песни Виктора Цоя
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему выходит под песни легендарного солиста группы «Кино» Виктора Цоя.

«Мне нравится творчество Виктора Цоя, я его слушал. Песня «Группа крови» заряжала меня на тренировках. Я подумал: «Почему бы не она?» Есть фразы там такие… У Виктора Цоя вообще сложные песни, если понять, какой смысл [они несут]. Но отдельная фраза: «Пожелай мне удачи в бою» — она меня заряжает, воодушевляет», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.

Ранее Бивол раскрыл, от чего зависит организация третьего боя с Бетербиевым.

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