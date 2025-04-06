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Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC, потерпев первое поражение в карьере

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках предварительного карда свой дебютный бой в UFC провёл представитель Киргизии Уран Сатыбалдиев, который встретился со словенцем Мартином Будаем.

Бой продлился все три раунда и завершился победой словенца единогласным решением судей. Сатыбалдиев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал восемь побед.

Главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Лероном Мёрфи и Джошем Эмметтом.

Основной кард UFC on ESPN 65.

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи

Жоандерсон Брито — Пэт Сабатини

Кортавиус Ромиус — Чан Хо Ли

Уран Сатыбалдиев — Мартин Будай

Джеральд Миршерт — Брэд Таварес

Роберт Валентин — Торрез Финни