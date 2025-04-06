Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC, потерпев первое поражение в карьере

Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC, потерпев первое поражение в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках предварительного карда свой дебютный бой в UFC провёл представитель Киргизии Уран Сатыбалдиев, который встретился со словенцем Мартином Будаем.

UFC 2025. UFC on ESPN 65, Лас-Вегас, США
Уран Сатыбалдиев — Мартин Будай (W)
06 апреля 2025, воскресенье. 01:25 МСК
Уран Сатыбалдиев
Окончено
UD
Мартин Будай

Бой продлился все три раунда и завершился победой словенца единогласным решением судей. Сатыбалдиев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал восемь побед.

Главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Лероном Мёрфи и Джошем Эмметтом.

Основной кард UFC on ESPN 65.

Джош Эмметт — Лерон Мёрфи
Жоандерсон Брито — Пэт Сабатини
Кортавиус Ромиус — Чан Хо Ли
Уран Сатыбалдиев — Мартин Будай
Джеральд Миршерт — Брэд Таварес
Роберт Валентин — Торрез Финни

Материалы по теме
Самое большое «если бы» в UFC? Насколько хорош был Забит Магомедшарипов
Самое большое «если бы» в UFC? Насколько хорош был Забит Магомедшарипов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android