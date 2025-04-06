Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC, потерпев первое поражение в карьере

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках предварительного карда свой дебютный бой в UFC провёл представитель Киргизии Уран Сатыбалдиев, который встретился со словенцем Мартином Будаем.
Бой продлился все три раунда и завершился победой словенца единогласным решением судей. Сатыбалдиев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал восемь побед.
Главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Лероном Мёрфи и Джошем Эмметтом.
Основной кард UFC on ESPN 65.
Джош Эмметт — Лерон Мёрфи
Жоандерсон Брито — Пэт Сабатини
Кортавиус Ромиус — Чан Хо Ли
Уран Сатыбалдиев — Мартин Будай
Джеральд Миршерт — Брэд Таварес
Роберт Валентин — Торрез Финни