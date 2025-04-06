Филип Хргович победил Джо Джойса в главном событии вечера бокса в Англии
Поделиться
В Манчестере (Англия) завершился вечер бокса. В главном событии шоу сразились два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.
Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Джо Джойс — Филип Хргович (W)
06 апреля 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джо Джойс
Окончено
UD
Филип Хргович
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Хрговича единогласным судейским решением.
Напомним, последний бой Хрговича состоялся в июне 2024 года, и там он потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от ныне действующего чемпиона IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа. У хорвата после этого боя стало в профессиональной карьере 18 побед и одно поражение.
Что касается Джойса, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года и также проиграл там единогласным решением судей Дереку Чисоре. Теперь на счету Джо 15 побед и четыре поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
06:16
-
02:23
-
00:21
-
00:12
- 5 апреля 2025
-
23:13
-
22:53
-
22:26
-
22:09
-
21:25
-
21:14
-
20:53
-
20:27
-
20:06
-
19:21
-
19:02
-
18:25
-
18:02
-
17:38
-
17:10
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
12:40
-
12:20
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
09:50
-
00:20
- 4 апреля 2025
-
23:25