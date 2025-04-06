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Филип Хргович победил Джо Джойса в главном событии вечера бокса в Англии

Филип Хргович победил Джо Джойса в главном событии вечера бокса в Англии
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В Манчестере (Англия) завершился вечер бокса. В главном событии шоу сразились два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Джо Джойс — Филип Хргович (W)
06 апреля 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джо Джойс
Окончено
UD
Филип Хргович

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Хрговича единогласным судейским решением.

Напомним, последний бой Хрговича состоялся в июне 2024 года, и там он потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от ныне действующего чемпиона IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа. У хорвата после этого боя стало в профессиональной карьере 18 побед и одно поражение.

Что касается Джойса, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года и также проиграл там единогласным решением судей Дереку Чисоре. Теперь на счету Джо 15 побед и четыре поражения.

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