Лерон Мёрфи одолел Джоша Эмметта в главном бою UFC on ESPN 65

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках главного события шоу свой бой в UFC провели представитель США Джош Эмметт и британец Лерон Мёрфи.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мёрфи единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Мёрфи одержал восьмую победу подряд под эгидой UFC. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Дэна Иге. Всего же послужной список Мёрфи состоит теперь из 17 поединков (16 побед и одна ничья). Что касается Эмметта, то он последний раз выступал в декабре 2023 года и одержал победу нокаутом в первом раунде над Брайаном Митчеллом, закрыв на тот момент серию из двух поражений.

Материалы по теме Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC, потерпев первое поражение в карьере

Первый чемпион UFC из России: