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Лерон Мёрфи выиграл бой у Джоша Эмметта единогласным решением судей, 6 апреля 2025, UFC on ESPN 65 в Лас-Вегасе

Лерон Мёрфи одолел Джоша Эмметта в главном бою UFC on ESPN 65
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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках главного события шоу свой бой в UFC провели представитель США Джош Эмметт и британец Лерон Мёрфи.

UFC 2025. UFC on ESPN 65, Лас-Вегас, США
Джош Эмметт — Лерон Мёрфи (W)
06 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джош Эмметт
Окончено
UD
Лерон Мёрфи

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мёрфи единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Мёрфи одержал восьмую победу подряд под эгидой UFC. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Дэна Иге. Всего же послужной список Мёрфи состоит теперь из 17 поединков (16 побед и одна ничья). Что касается Эмметта, то он последний раз выступал в декабре 2023 года и одержал победу нокаутом в первом раунде над Брайаном Митчеллом, закрыв на тот момент серию из двух поражений.

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