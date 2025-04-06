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Тим Цзю нокаутировал Джозефа Спенсера на турнире в Австралии

Тим Цзю нокаутировал Джозефа Спенсера на турнире в Австралии
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6 апреля в Австралии состоялся боксёрский турнир. В его рамках прошёл бой Тима Цзю. Его соперником был 24-летний американец Джозеф Спенсер. Сын Кости вернулся в ринг после двух поражений подряд и победил техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Джозеф Спенсер
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
TKO
Джозеф Спенсер

Благодаря победе в данном поединке Цзю прервал свою серию из двух поражений. До этого Тимофей уступил Бахраму Муртазалиеву и Себастьяну Фундоре. Теперь у него 25 побед и два поражения.

Спенсер же потерпел второе поражение в карьере. На его счету 19 побед.

В соглавном событии вечера провели бой Эндри Сааведра (16-1-1) и Миккель Нильсен (13-2). Победу забрал Сааведра.

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