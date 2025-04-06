Тимофей Цзю прокомментировал победу нокаутом над Джозефом Спенсером

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю высказался о победе в поединке с американским боксёром Джозефом Спенсером, который состоялся 6 апреля в Австралии.

«Я счастлив. Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий раз подряд. Я доказал, что, даже если ты упал и тебя втоптали в грязь, всё равно можно вернуться победителем. Я доказал всем, что вернулся. Усвоил свои ошибки. Нельзя бросаться в бой сломя голову», — сказал Цзю после боя.

Напомним, бой завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде. Это первая победа Цзю после серии из двух поражений от американца Себастьяна Фундоры и россиянина Бахрама Муртазалиева.

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