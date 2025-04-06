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Стали известны обладатели бонусов по итогу турнира UFC Vegas 105

Стали известны обладатели бонусов по итогу турнира UFC Vegas 105
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Сегодня, 6 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 105, по итогу которого стало известно, кто из бойцов был удостоен бонуса за «Лучшее выступление вечера».

Рису Макки, Оде Осборну, Чан Хо Ли и Дионе Барбозе руководство североамериканского промоушена выплатит дополнительные $ 50 тыс.

Напомним, в главном поединке состоялось противостояние между бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в полулёгком весе американцем Джошем Эмметтом и 10-м номером рейтинга UFC в категории до 66 кг англичанином Лероном Мёрфи. Бой завершился победой Мёрфи единогласным решением судей.

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