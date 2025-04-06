Тим Цзю одержал победу после двух поражений подряд

Сегодня, 6 апреля, в Австралии бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю победил представителя США Джозефа Спенсера техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Таким образом, Тимофей одержал первую победу после двух поражений подряд.

Напомним, в марте 2024 года Цзю столкнулся с американцем Себастьяном Фундорой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Для Тима это поражение стало первым в карьере.

Затем 19 октября Цзю разделил ринг с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Поединок на этот раз завершился победой Бахрама техническим нокаутом в 12-м раунде.