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Тим Цзю одержал победу после двух поражений подряд

Тим Цзю одержал победу после двух поражений подряд
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Сегодня, 6 апреля, в Австралии бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю победил представителя США Джозефа Спенсера техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Таким образом, Тимофей одержал первую победу после двух поражений подряд.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Джозеф Спенсер
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
TKO
Джозеф Спенсер

Напомним, в марте 2024 года Цзю столкнулся с американцем Себастьяном Фундорой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Для Тима это поражение стало первым в карьере.

Затем 19 октября Цзю разделил ринг с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Поединок на этот раз завершился победой Бахрама техническим нокаутом в 12-м раунде.

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