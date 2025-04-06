Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 105. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.

Результаты турнира UFC Vegas 105.

Лерон Мёрфи победил Джоша Эмметта единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46)

Пэт Сабатини победил Жоандерсона Брито единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27)

Чан Хо Ли победил Кортавиуса Ромиуса техническим нокаутом (Раунд 2, 3:48)

Брэд Таварес победил Джеральда Миршерта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Оде Осборн победил Луиса Гуруле техническим нокаутом (Раунд 2, 1:54)

Торрес Финни победил Роберта Валентина раздельным решением (29-28, 29-28, 27-30)

Дион Барбоза победила Диану Белбиту удушающим приёмом (ручной треугольник) – (Раунд 1, 4:13)

Рис Макки победил Даниэля Фрунзу техническим нокаутом (остановка доктором) – (Раунд 1, 5:00)

Лома Лукбунми победила Истелу Нунес единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Виктор Генри победил Педро Фалькао единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Мартин Будай победил Урана Сатыбалдиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Талита Аленкар победила Ванессу Демопулос единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)