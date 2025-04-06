Сегодня, 6 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 105. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.
Результаты турнира UFC Vegas 105.
Лерон Мёрфи победил Джоша Эмметта единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46)
Пэт Сабатини победил Жоандерсона Брито единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27)
Чан Хо Ли победил Кортавиуса Ромиуса техническим нокаутом (Раунд 2, 3:48)
Брэд Таварес победил Джеральда Миршерта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Оде Осборн победил Луиса Гуруле техническим нокаутом (Раунд 2, 1:54)
Торрес Финни победил Роберта Валентина раздельным решением (29-28, 29-28, 27-30)
Дион Барбоза победила Диану Белбиту удушающим приёмом (ручной треугольник) – (Раунд 1, 4:13)
Рис Макки победил Даниэля Фрунзу техническим нокаутом (остановка доктором) – (Раунд 1, 5:00)
Лома Лукбунми победила Истелу Нунес единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Виктор Генри победил Педро Фалькао единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Мартин Будай победил Урана Сатыбалдиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Талита Аленкар победила Ванессу Демопулос единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)