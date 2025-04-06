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Деметриус Джонсон: Пимблетт однажды станет чемпионом

Деметриус Джонсон: Пимблетт однажды станет чемпионом
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38-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высоко оценивает титульные перспективы 12-го номера рейтинга UFC в лёгком весе 30-летнего англичанина Пэдди Пимблетта.

«Я думаю, однажды Пимблетт станет чемпионом. Если Пэдди не добьётся этого, то встанет в один ряд с парнями, которые были действительно хороши, но не смогли взять титул. К примеру, как Юрайя Фейбер или Джозеф Бенавидес», — приводит слова Джонсона портал Bloody Elbow.

Пимблетт в данный момент идёт на серии из шести побед подряд. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.

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