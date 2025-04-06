Авторитетный портал составил топ-5 величайших полулегковесов. Волкановски — не первый

Авторитетный североамериканский портал Bloody Elbow представил топ-5 величайших бойцов смешанных единоборств в истории полулёгкого веса (до 66 кг).
Топ-5 величайших бойцов в истории полулёгкого веса по версии Bloody Elbow.
1. Жозе Альдо;
2. Макс Холлоуэй;
3. Александр Волкановски;
4. Конор Макгрегор;
5. Илия Топурия.
Альдо 38 лет. Он является членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем чемпионского пояса UFC и WEC в категории до 66 кг и претендентом на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг). В своём профессиональном рекорде Жозе имеет 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и девять поражений.