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Авторитетный портал составил топ-5 величайших полулегковесов. Волкановски — не первый

Авторитетный портал составил топ-5 величайших полулегковесов. Волкановски — не первый
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Авторитетный североамериканский портал Bloody Elbow представил топ-5 величайших бойцов смешанных единоборств в истории полулёгкого веса (до 66 кг).

Топ-5 величайших бойцов в истории полулёгкого веса по версии Bloody Elbow.

1. Жозе Альдо;
2. Макс Холлоуэй;
3. Александр Волкановски;
4. Конор Макгрегор;
5. Илия Топурия.

Альдо 38 лет. Он является членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем чемпионского пояса UFC и WEC в категории до 66 кг и претендентом на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг). В своём профессиональном рекорде Жозе имеет 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и девять поражений.

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