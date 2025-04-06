Макгрегор встретился с российской блогершей Идой Галич и погладил её живот

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор встретился с известной российской блогершей Идой Галич в отеле в Дубае (ОАЭ).

Печально известный во время разговора с Галич поздравил девушку с беременностью и погладил её живот.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.