Пимблетт: в сабмишенах превосхожу Оливейру. Поймаю Чендлера, как только окажемся на земле

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт верит в то, что имеет шансы поймать на удушающий или болевой приём бывшего претендента на титул UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера.

«Я верю в свои способности, в свою команду. Мои тренировочные партнёры имитируют стиль Майкла. Конечно, Чендлер представляет ряд проблем, а именно правый оверхенд и левый хук. Я знаю, что он попытается выйти и снести мою голову. Но многие пытались и потерпели неудачу. Я надеюсь, что и он предпримет всё для этого. У меня будет готов план на бой, чтобы противостоять ему и одолеть это.

Не думаю, что Чендлер будет пытаться бороть меня, но я бы хотел. Засабмитил бы его в ту же секунду, как только мы оказались бы на земле. Меня веселит, когда люди пишут мне, что Оливейра не смог засабмитить Майка за пять раундов, значит, и я не смогу. Я считаю, что в проведении сабмишенов превосхожу Чарльза, несмотря на то что он рекордсмен в данном аспекте. В этом спорте ты должен думать, что являешься лучшим и тебя никто не побьёт», — сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.