Бивол сообщил сроки возвращения в ринг

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что проведёт свой следующий поединок в текущем году не раньше ноября.

«Раньше ноября я не собираюсь на ринг выходить. Вставил себе имплантанты, и мне нельзя в баню ходить, тренироваться. Я специально после боя приехал, поставил. Скоро можно будет тренироваться – начну бегать, в зал ходить, тянуться. Сколько надо готовиться к бою? Три месяца где-то. Это если ты в разобранном состоянии», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.

Ранее Дмитрий Бивол объяснил, почему выходит на бои под песни Виктора Цоя.