Дмитрий Бивол раскрыл первые мысли после того, как его объявили абсолютным чемпионом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, о чём подумал в первые секунды после того, как его объявили победителем в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дмитрий взял верх решением большинства судей.

— Что ты почувствовал, когда Майкл Баффер объявил: «Новый абсолютный чемпион мира — Дмитрий Бивол»?

— Вот вы сейчас даже сказали — а у меня мурашки по коже пошли. Серьёзно говорю. А тогда подумал: «Неужели я вообще дошёл до этой точки? Неужели добрался до этой вершины? Спасибо вообще всему, что со мной происходило, и всем, кто был рядом в моей жизни», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.