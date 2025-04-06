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Дмитрий Бивол раскрыл первые мысли после того, как его объявили абсолютным чемпионом

Дмитрий Бивол раскрыл первые мысли после того, как его объявили абсолютным чемпионом
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, о чём подумал в первые секунды после того, как его объявили победителем в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дмитрий взял верх решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

— Что ты почувствовал, когда Майкл Баффер объявил: «Новый абсолютный чемпион мира — Дмитрий Бивол»?
— Вот вы сейчас даже сказали — а у меня мурашки по коже пошли. Серьёзно говорю. А тогда подумал: «Неужели я вообще дошёл до этой точки? Неужели добрался до этой вершины? Спасибо вообще всему, что со мной происходило, и всем, кто был рядом в моей жизни», — сказал Бивол в интервью журналисту Тахиру Гафурову на его YouTube-канале.

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