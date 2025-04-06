Тренер Махачева поддержал решение Джонса затягивать организацию боя с Аспиналлом

Американец Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поддержал решение соотечественника Джона Джонса затягивать организацию боя с англичанином Томом Аспиналлом.

«Джон хочет побеждать и прикладывает для этого все силы. Он перфекционист. Этот парень пойдёт на всё ради победы, поэтому будет делать даже неэтичные вещи для достижения этой цели.

Если Джон не будет драться с Аспиналлом, когда матчмейкеры этого ждут, то лишь потому, что это не в его интересах. Это никак не связано с тем, что Джонс старше, а Том моложе. Ему нужно как следует подготовиться к тому, что может ему предложить Аспиналл. Джон хочет полностью сокрушить этого парня. Джонс был таким в течение всей своей карьеры.