Костя Цзю: рад, что Тим не сломался после всей критики. Вернулся и мудро отработал бой

55-летний бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о выступлении своего сына Тимофея в поединке с представителем США Джозефом Спенсером. Бой завершился победой Тима техническим нокаутом в четвёртом раунде.
— Какие должны быть эмоции у папы, у которого только что выиграл сын? Очень много хороших, положительных эмоций. Очень рад, что не остановился, не сломался после всей критики, после двух последних боёв, которые он проиграл. Смог вернуться и хорошо, правильно, мудро отработать бой.
— Как оцените бой? Технический нокаут в четвёртом раунде.
— Если бы не было технического нокаута, был бы настоящий нокаут. Сделал правильно тот угол, что остановили бой. Я очень доволен боем.
— Можно уже сказать, что Тим вернулся в гонку за титул?
— Обязательно.
— Кто будет следующим соперником?
— Не в курсе. Надо разговаривать с командой, — приводит слова Цзю портал «Матч ТВ».