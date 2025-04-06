Костя Цзю: рад, что Тим не сломался после всей критики. Вернулся и мудро отработал бой

55-летний бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о выступлении своего сына Тимофея в поединке с представителем США Джозефом Спенсером. Бой завершился победой Тима техническим нокаутом в четвёртом раунде.

— Какие должны быть эмоции у папы, у которого только что выиграл сын? Очень много хороших, положительных эмоций. Очень рад, что не остановился, не сломался после всей критики, после двух последних боёв, которые он проиграл. Смог вернуться и хорошо, правильно, мудро отработать бой.

— Как оцените бой? Технический нокаут в четвёртом раунде.

— Если бы не было технического нокаута, был бы настоящий нокаут. Сделал правильно тот угол, что остановили бой. Я очень доволен боем.

— Можно уже сказать, что Тим вернулся в гонку за титул?

— Обязательно.

— Кто будет следующим соперником?

— Не в курсе. Надо разговаривать с командой, — приводит слова Цзю портал «Матч ТВ».