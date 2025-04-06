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Чендлер: нокаутирую Пимблетта за первые два-три раунда

Чендлер: нокаутирую Пимблетта за первые два-три раунда
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер дал прогноз на предстоящий поединок с 12-м номером рейтинга UFC в лёгком весе 30-летним англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) и станет соглавным событием турнира UFC 314.

«Тот прессинг и давление, которое я оказываю на оппонентов, это то, с чем Пэдди ещё не сталкивался. У меня слишком много навыков и слишком большой опыт, чтобы сомневаться в своей победе в этом бою. На UFC 314 нокаутирую Пимблетта за первые два-три раунда», — сказал Чендлер в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

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