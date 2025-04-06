Пимблетт: вижу, как поймаю Чендлера на контратаке, и он упадёт

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе 30-летний англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт предстоящего поединка с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) и станет соглавным событием турнира UFC 314.

«У него были потрясающие бои, он дрался с одними из лучших в истории. Но я нокаутирую его. 13 апреля я выйду туда, буду работать на дистанции и не буду торопиться. Я вижу, как поймаю его рукой, ногой или локтем на какой-либо контратаке, и он упадёт», — сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.