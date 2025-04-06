Бивол перечислил соперников из крузервейта, с которыми желает подраться

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол перечислил соперников из первого тяжёлого веса, с которыми желает подраться.

«Одна из целей — попробовать себя в новой весовой категории и там завоёвывать титулы. Пока что это всё на уровне мыслей. Будем ждать мнения Саудовской Аравии, поскольку не со всеми можно легко договориться об организации поединка.

Есть тот же [Хильберто] Рамирес, который сейчас владеет двумя поясами и с которым я боксировал ранее. Другой вес, поэтому может быть другой интерес. Есть ещё Джей Опетайя и Баду Джек. Они интересны мне, поскольку владеют поясами», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.