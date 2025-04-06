Волкановски: на UFC 314 вы увидите один из лучших камбэков в истории. Верну пояс себе

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски уверен в своей победе в предстоящем поединке с третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг представителем Бразилии Диего Лопесом.

«Мы готовимся к Лопесу, и это не секрет, что он агрессивный боец. Диего вырубает оппонентов или сабмитит их, когда они в панике проходят к нему в ноги. Если он будет делать то же самое со мной, то поплатится. Я могу работать во всех стилях — быть прессингующим борцом или расстреливать с дистанции даже со своим ростом. Все знают, что Лопес яркий боец, и я вернусь, чтобы устроить зрелище. Хочу вернуть пояс и добьюсь этого.

Я воспользуюсь агрессией Диего. Это будет не просто финиш, ребята, а ещё один из лучших камбэков в истории. На UFC 314 вы увидите доминантного Волка, которого привыкли видеть. Вы увидите, как я верну этот пояс в Австралию и защищу его», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.