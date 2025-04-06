Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: на UFC 314 вы увидите один из лучших камбэков в истории. Верну пояс себе

Волкановски: на UFC 314 вы увидите один из лучших камбэков в истории. Верну пояс себе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски уверен в своей победе в предстоящем поединке с третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг представителем Бразилии Диего Лопесом.

«Мы готовимся к Лопесу, и это не секрет, что он агрессивный боец. Диего вырубает оппонентов или сабмитит их, когда они в панике проходят к нему в ноги. Если он будет делать то же самое со мной, то поплатится. Я могу работать во всех стилях — быть прессингующим борцом или расстреливать с дистанции даже со своим ростом. Все знают, что Лопес яркий боец, и я вернусь, чтобы устроить зрелище. Хочу вернуть пояс и добьюсь этого.

Я воспользуюсь агрессией Диего. Это будет не просто финиш, ребята, а ещё один из лучших камбэков в истории. На UFC 314 вы увидите доминантного Волка, которого привыкли видеть. Вы увидите, как я верну этот пояс в Австралию и защищу его», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Материалы по теме
Волкановски вернётся, Чендлер ещё в деле! Чего ждать от UFC 314
Волкановски вернётся, Чендлер ещё в деле! Чего ждать от UFC 314
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android