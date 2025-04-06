Бивол ответил, что было тяжелее — справиться с Бетербиевым или с проблемами в личной жизни

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, что оказалось тяжелее — победить соотечественника Артура Бетербиева или преодолеть проблемы в личной жизни, связанные с бывшей женой Екатериной.

— Что оказалось тяжелее — победить Бетербиева или преодолеть проблемы в личной жизни?

— Вы знаете, я стараюсь не связывать эти истории. Оно, конечно, всегда влияет. Выспался или не выспался ты, кто-то что-то тебе сказал хорошее или нет, всё равно влияет. Есть основная проблема — мой соперник. И я стараюсь сосредоточиться на нём.

Что помогает? Мои цели, я нацелен победить, стараюсь всё для этого делать. Вовремя лечь спать, вовремя поесть, вовремя сделать ту работу, которую даёт тренер. Начинаешь думать о том, как было хорошо реализовать себя. Это помогает держать себя в фокусе, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале NAKTA PODCAST.

Напомним, Екатерина Бивол неоднократно негативно высказывалась в адрес бывшего супруга, обвиняя его в домашнем насилии, употреблении наркотиков и прочем.