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Слащинин: вот такого Цзю помню — его лучшая версия. А с Фундорой был будто другой атлет

Слащинин: вот такого Цзю помню — его лучшая версия. А с Фундорой был будто другой атлет
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Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин поделился мнением о выступлении бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе австралийца Тимофея Цзю в поединке с представителем США Джозефом Спенсером. Бой завершился победой Тима техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Джозеф Спенсер
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
TKO
Джозеф Спенсер

«Цзю выглядел очень хорошо в этом поединке. Вот такого Тима я помню – его лучшая версия. Что с Фундорой, что с Муртазалиевым как будто бы боксировал совершенно другой спортсмен. Возможно, имели место какие-то травмы, проблемы в личной жизни, что и сказалось на результатах тех боёв. Тиму всего 30 лет, это ещё не слишком критичный возраст для боксёра. Сейчас он начнёт подбираться к своему пику, и я думаю, что вскоре сумеет вернуть утраченные позиции. У него всё для этого есть», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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