Слащинин: вот такого Цзю помню — его лучшая версия. А с Фундорой был будто другой атлет

Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин поделился мнением о выступлении бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе австралийца Тимофея Цзю в поединке с представителем США Джозефом Спенсером. Бой завершился победой Тима техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Цзю выглядел очень хорошо в этом поединке. Вот такого Тима я помню – его лучшая версия. Что с Фундорой, что с Муртазалиевым как будто бы боксировал совершенно другой спортсмен. Возможно, имели место какие-то травмы, проблемы в личной жизни, что и сказалось на результатах тех боёв. Тиму всего 30 лет, это ещё не слишком критичный возраст для боксёра. Сейчас он начнёт подбираться к своему пику, и я думаю, что вскоре сумеет вернуть утраченные позиции. У него всё для этого есть», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.