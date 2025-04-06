Мовсар Евлоев проведёт следующий бой в UFC против дебютанта — инсайдер

Известный российский журналист и инсайдер Давид Багдасарян сообщил в своём телеграм-канале, что четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе непобеждённый Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок против дебютанта и бывшего бойца Bellator и PFL американца Аарона Пико.

Согласно имеющейся информации, их поединок состоится на турнире UFC Fight Night 256, который пройдёт 17 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Аарону Пико 28 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и четыре поражения.