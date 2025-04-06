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Пётр Ян завершил тренировочные сборы в Таиланде

Пётр Ян завершил тренировочные сборы в Таиланде
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вернулся домой в Россию с тренировочных сборов в Таиланде, где проходил подготовку перед своим очередным поединком.

Пётр Ян

Пётр Ян

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, что последний бой Петра Яна состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Эта победа стала для него второй подряд. До этого в марте 2024 года он победил таким же судейским решением китайца Сонг Ядонга, закрыв серию из трёх подряд поражений.

Сейчас послужной список Петра Яна состоит из 18 побед при пяти поражениях.

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