Пётр Ян завершил тренировочные сборы в Таиланде

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вернулся домой в Россию с тренировочных сборов в Таиланде, где проходил подготовку перед своим очередным поединком.

Пётр Ян Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, что последний бой Петра Яна состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Эта победа стала для него второй подряд. До этого в марте 2024 года он победил таким же судейским решением китайца Сонг Ядонга, закрыв серию из трёх подряд поражений.

Сейчас послужной список Петра Яна состоит из 18 побед при пяти поражениях.