Лерон Мёрфи вызвал на бой Брайана Ортегу

Один из рейтинговых бойцов полулёгкого дивизиона UFC Лерон Мёрфи, воодушевлённый победой над Джошем Эмметтом, заявил о том, что теперь хочет провести бой против экс-претендента на титул Брайана Ортеги.

«Я давно хотел подраться с Брайаном Ортегой, и вы видите, что Диего Лопес получил титульный шанс, побив его, так что да – я хочу этот бой. Дайте мне этого парня – я его финиширую. Конец июня, июль – я готов вернуться в октагон и рассчитываю провести три поединка в этом году», — приводит слова Мёрфи MMA Junkie.

Напомним, Мёрфи победил Эмметта единогласным решением судей в главном событии турнира UFC on ESPN 65 в Лас-Вегасе.