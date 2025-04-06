Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лерон Мёрфи вызвал на бой Брайана Ортегу

Лерон Мёрфи вызвал на бой Брайана Ортегу
Комментарии

Один из рейтинговых бойцов полулёгкого дивизиона UFC Лерон Мёрфи, воодушевлённый победой над Джошем Эмметтом, заявил о том, что теперь хочет провести бой против экс-претендента на титул Брайана Ортеги.

«Я давно хотел подраться с Брайаном Ортегой, и вы видите, что Диего Лопес получил титульный шанс, побив его, так что да – я хочу этот бой. Дайте мне этого парня – я его финиширую. Конец июня, июль – я готов вернуться в октагон и рассчитываю провести три поединка в этом году», — приводит слова Мёрфи MMA Junkie.

Напомним, Мёрфи победил Эмметта единогласным решением судей в главном событии турнира UFC on ESPN 65 в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android