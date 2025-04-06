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Филип Хргович хочет реванш с Даниэлем Дюбуа

Филип Хргович хочет реванш с Даниэлем Дюбуа
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Известный хорватский тяжеловес Филип Хргович, воодушевлённый победой над бывшим обладателем временного пояса WBO в супертяжёлом весе Джо Джойсом, заявил о том, что теперь хотел бы провести реванш с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Я проиграл Даниелю Дюбуа и побил Джойса. А Джойс побил Дюбуа и проиграл мне. Так что теперь хочу реванш с Дюбуа. В бою с ним я и вправду выступил плохо. Что я могу сказать?.. Мои поздравления… В прошлом году он выдал крутой забег. Так что я действительно хотел бы встретиться с ним в реванше. Хотел бы сперва выступить в элиминаторе, а затем драться за титул. Вот такая вот у меня цель – стать чемпионом мира. Думаю, что для выхода на титульник мне нужен ещё один бой», — приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Напомним, Хргович вышел на бой против Джойса на коротком уведомлении и победил его единогласным решением судей.

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