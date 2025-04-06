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Карлос Адамес планирует следующий бой против Жанибека Алимханулы

Карлос Адамес планирует следующий бой против Жанибека Алимханулы
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Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Карлос Адамес заявил о том, что рассчитывает свой следующий бой провести против действующего обладателя титулов WBO и IBF в этом дивизионе казахстанца Жанибека Алимханулы.

«Команда говорила, что если побью Шираза, то получу бой с Жанибеком. Думаю, что именно с ним и проведу следующий поединок. Это тот бой, о котором мечтаю. Верю, что на этот раз его получу. Алимханулы – хороший боец. Но не думаю, что он настолько хорош, чтобы побить меня», — приводит слова Адамеса Boxing Scene.

Напомним, Алимханулы 5 апреля в родной Астане (Казахстан) провёл защиту своих титулов в бою против француза Анауэла Нгамисенги и победил его техническим нокаутом в пятом раунде.

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