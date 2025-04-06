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Полный список участников турнира UFC 314

Полный список участников турнира UFC 314
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12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в полулёгком весе между экс-обладателем этого пояса Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов дивизиона Диего Лопесом.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Александр Волкановски – Диего Лопес
Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт
Брайс Митчелл – Жан Силва
Патрисио Фрейре – Яир Родригес

Предварительный кард

Доминик Рейес – Никита Крылов
Дэн Иге – Шон Вудсон
Вирна Жандироба – Сяонань Янь
Джим Миллер – Чейз Хупер
Михал Олексейчук – Седрик Дюма
Джулиан Эроса – Даррен Элкинс
Су Мудаэрцзи – Митч Рапосо
Трейшон Гор – Марко Тулио
Нора Корнолле – Хейли Коуэн
Альберто Монтес – Роберто Ромеро

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