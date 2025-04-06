Полный список участников турнира UFC 314

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в полулёгком весе между экс-обладателем этого пояса Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов дивизиона Диего Лопесом.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Александр Волкановски – Диего Лопес

Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт

Брайс Митчелл – Жан Силва

Патрисио Фрейре – Яир Родригес

Предварительный кард

Доминик Рейес – Никита Крылов

Дэн Иге – Шон Вудсон

Вирна Жандироба – Сяонань Янь

Джим Миллер – Чейз Хупер

Михал Олексейчук – Седрик Дюма

Джулиан Эроса – Даррен Элкинс

Су Мудаэрцзи – Митч Рапосо

Трейшон Гор – Марко Тулио

Нора Корнолле – Хейли Коуэн

Альберто Монтес – Роберто Ромеро