Полный список участников турнира UFC 314

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в полулёгком весе между экс-обладателем этого пояса Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов дивизиона Диего Лопесом.
Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Александр Волкановски – Диего Лопес
Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт
Брайс Митчелл – Жан Силва
Патрисио Фрейре – Яир Родригес
Предварительный кард
Доминик Рейес – Никита Крылов
Дэн Иге – Шон Вудсон
Вирна Жандироба – Сяонань Янь
Джим Миллер – Чейз Хупер
Михал Олексейчук – Седрик Дюма
Джулиан Эроса – Даррен Элкинс
Су Мудаэрцзи – Митч Рапосо
Трейшон Гор – Марко Тулио
Нора Корнолле – Хейли Коуэн
Альберто Монтес – Роберто Ромеро