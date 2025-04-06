Полный состав участников турнира PFL 2

11 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 2, где главным событием шоу станет поединок в женской наилегчайшей весовой категории между Тайлой Сантос и Джулианой Веласкес.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира.

Основной кард

Тайла Сантос – Джулиана Веласкес

Леандро Хиго – Магомед Магомедов

Франческо Нуцци – Мандо Гутьеррес

Касум Касумов – Джастин Ветцель

Предварительный кард

Лиз Кармуш – Илара Джоанн

Матеус Маттос – Джейк Хэдли

Кана Ватанаба – Джена Бишоп

Элора Дана – Диана Авсарагова

Марсирли Алвес – Вилсон Ндрегджони

Екатерина Шакалова – Серэй Ороско