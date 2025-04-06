Полный состав участников турнира PFL 2

11 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 2, где главным событием шоу станет поединок в женской наилегчайшей весовой категории между Тайлой Сантос и Джулианой Веласкес.
Представляем вашему вниманию список всех участников турнира.
Основной кард
Тайла Сантос – Джулиана Веласкес
Леандро Хиго – Магомед Магомедов
Франческо Нуцци – Мандо Гутьеррес
Касум Касумов – Джастин Ветцель
Предварительный кард
Лиз Кармуш – Илара Джоанн
Матеус Маттос – Джейк Хэдли
Кана Ватанаба – Джена Бишоп
Элора Дана – Диана Авсарагова
Марсирли Алвес – Вилсон Ндрегджони
Екатерина Шакалова – Серэй Ороско