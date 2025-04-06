Опубликован официальный постер турнира UFC on ESPN 67

3 мая в Де-Мойне (Айова, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду против американца Кори Сэндхагена.

Накануне был опубликован официальный постер этого шоу.

Постер турнира UFC on ESPN 67 Фото: UFC

Напомним, Фигейреду свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он прервал победную серию, проиграв единогласным решением судей российскому экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

Что касается Сэндхагена, то он свой предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и потерпел там поражение от россиянина Умара Нурмагомедова также единогласным судейским решением.