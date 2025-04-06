Бахрам Муртазалиев высказался о потенциальном поединке Тимофея Цзю с Китом Турманом

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом в этом весе Тимофеем Цзю и бывшим чемпионом мира в полусреднем дивизионе Китом Турманом.

«Хороший бой после двух поражений, правильный выбор соперника. Соперник не «мешок» в любом случае. Тим должен был его проходить, что он, в принципе, и сделал. Стал ли он лучше? Всё зависит от того, с кем ты дерёшься. Кита Турмана он тоже пройдёт. В любом случае молодец, быстро вернулся и хорошо сделал свою работу после крайнего неудачного боя», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.

Напомним, Цзю успешно вернулся на ринг 6 апреля в Австралии, закрыв серию из двух подряд поражений уверенной досрочной победой над американцем Джозефом Спенсером.