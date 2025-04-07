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Александр Пантожа проведёт бой с Каем Кара-Франсом на UFC 317

Александр Пантожа проведёт бой с Каем Кара-Франсом на UFC 317
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Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа свой следующий бой проведёт 28 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), где его будет ожидать противостояние с экс-претендентом на титул Каем Кара-Франсом. Об этом сообщает портал Realkevink на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пантожа свой предыдущий поединок проводил в декабре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Каем Асакурой.

Что касается Кара-Франса, то его последний бой состоялся в августе 2024 года, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Стива Эрцега, прервав серию из двух поражений.

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