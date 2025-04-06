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Неоспоримый чемпион WWE поздравил Александр Овечкина с новым рекордом НХЛ

Неоспоримый чемпион WWE поздравил Александр Овечкина с новым рекордом НХЛ
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39-летний американский рестлер Коди Роудс, являющийся неоспоримым чемпионом популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), поздравил российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с достижением рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Чтобы быть мужиком, тебе надо побить мужика. Теперь, сэр, ты – мужик», — сказал Роудс в видеоролике, подготовленном НХЛ.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» при счёте 0:2 в пользу соперника. Клуб из Вашингтона уступил со счётом 1:4 по итогам встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

Коди Роудс в ближайшее время проведёт титульную защиту против легендарного рестлера Джона Сины. Их поединок пройдёт на главном празднике реслинга — WrestleMania 41 в Лас-Вегасе в ночь на 21 апреля.

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