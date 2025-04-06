Неоспоримый чемпион WWE поздравил Александр Овечкина с новым рекордом НХЛ

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39-летний американский рестлер Коди Роудс, являющийся неоспоримым чемпионом популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), поздравил российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с достижением рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Чтобы быть мужиком, тебе надо побить мужика. Теперь, сэр, ты – мужик», — сказал Роудс в видеоролике, подготовленном НХЛ.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» при счёте 0:2 в пользу соперника. Клуб из Вашингтона уступил со счётом 1:4 по итогам встречи.

Коди Роудс в ближайшее время проведёт титульную защиту против легендарного рестлера Джона Сины. Их поединок пройдёт на главном празднике реслинга — WrestleMania 41 в Лас-Вегасе в ночь на 21 апреля.