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Федерация бокса России поздравила Александра Овечкина с установлением рекорда

Федерация бокса России поздравила Александра Овечкина с установлением рекорда
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Федерация бокса России поздравила легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки, достижение которого держалось больше 26 лет!

6 апреля 2025 года — дата, которая навсегда войдёт в историю НХЛ и мирового хоккея.

Федерация бокса России искренне поздравляет Александра с достижением!» — опубликовала поздравительные слова пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 6 апреля, забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил рекорд 26-летней давности, который принадлежал легендарному канадскому нападающему и обладателю многочисленных рекордов НХЛ Уэйну Гретцки.

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