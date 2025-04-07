Сергей Павлович: скоро вернусь. Готовы к шоу?

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях, пообещав скорое возвращение в октагон. Ранее Павлович сообщил, что начал подготовку к своему следующему поединку.

«Скоро вернусь. Готовы к шоу?» — написал Павлович в социальных сетях.

Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023-го Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.