Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович: скоро вернусь. Готовы к шоу?

Сергей Павлович: скоро вернусь. Готовы к шоу?
Комментарии

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях, пообещав скорое возвращение в октагон. Ранее Павлович сообщил, что начал подготовку к своему следующему поединку.

«Скоро вернусь. Готовы к шоу?» — написал Павлович в социальных сетях.

Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023-го Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.

Материалы по теме
Сергей Павлович объявил о начале подготовки к важнейшему бою в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android