Хабиб Нурмагомедов поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил хоккеиста и соотечественника Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Поздравляю, Александр Овечкин», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.