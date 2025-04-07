«Великий человек». Владимир Минеев отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поздравил хоккеиста и соотечественника Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр Овечкин – лучший снайпер в истории НХЛ! Великий хоккеист, атлет и человек. Это историческое достижение, прекрасный пример, как спорт объединяет страны и народы, и ничто не может этому помешать», — написал Минеев в соцсетях.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.