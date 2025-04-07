Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Великий человек». Владимир Минеев отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ

«Великий человек». Владимир Минеев отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поздравил хоккеиста и соотечественника Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр Овечкин – лучший снайпер в истории НХЛ! Великий хоккеист, атлет и человек. Это историческое достижение, прекрасный пример, как спорт объединяет страны и народы, и ничто не может этому помешать», — написал Минеев в соцсетях.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android