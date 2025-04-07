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Никита Цзю оценил победу брата Тима над американцем Спенсером

Никита Цзю оценил победу брата Тима над американцем Спенсером
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Австралийский боксёр Никита Цзю прокомментировал победу старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в поединке с американцем Джозефом Спенсером, состоявшемся 4 апреля в Австралии.

Напомним, Цзю победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, прервав серию поражений.

«Идеальный бой от Тима. Он действовал с умом и дрался так, как он умеет. Это самая опасная версия Тима, он думает над следующим шагом, преследует соперника, а потом взрывается», – сказал Никита Цзю в интервью Джею Макаллистеру.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, становился чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Всего на его счету 25 побед и два поражения.

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