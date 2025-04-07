«Не всё так просто». Том Аспиналл назвал фаворита в бою Махачев — Топурия

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о потенциальном поединке звёзд организации — россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Думаю, всё не так просто, как всем кажется. Для Ислама. Но всё же считаю, что Махачев победит», – приводит слова Аспиналла TNT Sports.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.