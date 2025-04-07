Российский боксёр Курбанов: снесу Тима Цзю за четыре-пять раундов

Российский боксёр Магомед Курбанов, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), высказался о потенциальном поединке с экс-чемпионом мира австралийцем Тимом Цзю.

«Он остановился, топчется на месте, не растёт в боксе, у него не получается. Спенсер был не самым сильным соперником. Я снесу Цзю за четыре-пять раундов в очном поединке. Жду его в ринге!» — приводит слова Курбанова издание MMA.Metaratings.ru.

6 апреля в Австралии Тим Цзю сразился с американцем Джозефом Спенсером, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде. Австралиец прервал серию из двух поражений.

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