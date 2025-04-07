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Дэн Хукер: Топурия не сделал что-то невероятное в бою с Волкановски

Дэн Хукер: Топурия не сделал что-то невероятное в бою с Волкановски
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Австралийский боец UFC Дэн Хукер высказался о поражении экс-чемпиона организации соотечественника Алекса Волкановски в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся в феврале 2024 года.

«Мне кажется, Алекс слишком быстро вернулся после реванша с Исламом Махачевым. Я не считаю, что Илия Топурия сделал что-то невероятное.

Тело выдерживает ограниченное число ударов, после чего ему нужно время на восстановление. Особенно в том случае, если у вас пятираундовые бои. Не нужно забывать, через что прошёл Волкановски, последовательно проводя подготовки к пятираундовым чемпионским боям», — приводит слова Хукера издание Sky Sports New Zealand.

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