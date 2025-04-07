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Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0) продолжает поддерживать форму перед следующим выступлением. Россиянин показал силовое статическое упражнение на гимнастических кольцах.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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