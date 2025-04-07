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«Пришли мне контракт». Кит Турман вызвал на бой Тима Цзю

«Пришли мне контракт». Кит Турман вызвал на бой Тима Цзю
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман вызвал на поединок австралийца Тима Цзю.

«Мои поздравления, Тим Цзю. Ты справился с закуской. Я свою тоже проглотил. Ты управился за четыре раунда. Я сделал это за три. Не знаю как ты, пацан, но я не наелся. Пришли мне контракт. Пришли мне контракт, и я подпишу его уже сегодня. Обещаю, я прилечу в Австралию и дам тебе крутой бой», — сказал Турман в социальных сетях.

Киту Турману 36 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году, в 2015-м стал чемпионом мира. В марте 2017 года Турман стал объединённым чемпионом мира, победив соотечественника Дэнни Гарсию. Единственное поражение в карьере потерпел от филиппинца Мэнни Пакьяо.

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